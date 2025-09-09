Австрия и Армения обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку

Австрия и Армения обсудили Вашингтонские договоренности между Баку и Ереваном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян 9 сентября в рамках рабочего визита в Австрию встретился с председателем Комитета по иностранным делам Национального совета Австрии Петрой Байер и депутатом Вайтом Денглером.

По просьбе австрийской стороны на встрече были обсуждены соглашения, подписанные 8 августа в Вашингтоне в рамках процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Кроме того, стороны затронули вопросы двустороннего сотрудничества, подчеркнув важность развития экономических связей и привлечения инвестиций.