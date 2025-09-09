Австрия и Армения обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку
В регионе
- 09 сентября, 2025
- 15:09
Австрия и Армения обсудили Вашингтонские договоренности между Баку и Ереваном.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян 9 сентября в рамках рабочего визита в Австрию встретился с председателем Комитета по иностранным делам Национального совета Австрии Петрой Байер и депутатом Вайтом Денглером.
По просьбе австрийской стороны на встрече были обсуждены соглашения, подписанные 8 августа в Вашингтоне в рамках процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
Кроме того, стороны затронули вопросы двустороннего сотрудничества, подчеркнув важность развития экономических связей и привлечения инвестиций.
