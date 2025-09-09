İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    Region
    • 09 sentyabr, 2025
    • 15:22
    Avstriya və Ermənistan Bakı-İrəvan münasibətlərinin normallaşmasını müzakirə edib

    Avstriya və Ermənistan Bakı ilə İrəvan arasında əldə edilmiş Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə edib.

    Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir.

    Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan sentyabrın 9-da Avstriyaya işgüzar səfəri çərçivəsində bu ölkənin Milli Şurasının Xarici İşlər Komitəsinin sədri Petra Bayer və deputat Vayt Denqlerlə görüşüb.

    Görüşdə Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması prosesi çərçivəsində avqustun 8-də Vaşinqtonda imzalanmış sazişlər müzakirə edilib.

    Bundan əlavə, görüş iştirakçıları ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərinə toxunub, iqtisadi əlaqələrin inkişafının və investisiyaların cəlb edilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.

    Avstriya Ermənistan səfər əməkdaşlıq
