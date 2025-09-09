Avstriya və Ermənistan Bakı-İrəvan münasibətlərinin normallaşmasını müzakirə edib
- 09 sentyabr, 2025
- 15:22
Avstriya və Ermənistan Bakı ilə İrəvan arasında əldə edilmiş Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə edib.
Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir.
Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan sentyabrın 9-da Avstriyaya işgüzar səfəri çərçivəsində bu ölkənin Milli Şurasının Xarici İşlər Komitəsinin sədri Petra Bayer və deputat Vayt Denqlerlə görüşüb.
Görüşdə Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması prosesi çərçivəsində avqustun 8-də Vaşinqtonda imzalanmış sazişlər müzakirə edilib.
Bundan əlavə, görüş iştirakçıları ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərinə toxunub, iqtisadi əlaqələrin inkişafının və investisiyaların cəlb edilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.
