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Авиаудар по роддому Мариуполя: ранены 17 человек

Авиаудар по роддому Мариуполя: ранены 17 человек Российские военные нанесли артиллерийский удар по родильному дому в Мариуполе.
В регионе
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9 марта 2022 г. 21:38
Авиаудар по роддому Мариуполя: ранены 17 человек

В результате авиаудара по мариупольскому роддому, который совершили российские войска, пострадали 17 человек.

Как передает Report, об этом рассказал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко в эфире UAразом.

"В данный момент количество пострадавших вследствие авиаудара по Мариупольскому роддому №2 - 17 человек раненными среди медперсонала и рожениц, погибших нет", - сообщил он.

Он уточнил, что авиаудар был осуществлен в момент режима "тишины", объявленного и подтвержденного в т.ч. противником.

19:35

Российские военные нанесли артиллерийский удар по родильному дому в Мариуполе.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин написал в своем Facebook.

"Русские нанесли артудар по роддому №2 в Мариуполе. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых и убитых женщин", - написал Аброськин.

Кроме того, пресс-служба Мариупольского городского совета сообщила, что российские военные скинули несколько бомб на детскую больницу.

"Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada doğum evinə aviahücum zamanı 17 nəfər xəsarət alıb
Версия на английском языке Russian army launches artillery strike on maternity hospital in Mariupol

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