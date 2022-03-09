Авиаудар по роддому Мариуполя: ранены 17 человек

Российские военные нанесли артиллерийский удар по родильному дому в Мариуполе.

В результате авиаудара по мариупольскому роддому, который совершили российские войска, пострадали 17 человек.

Как передает Report, об этом рассказал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко в эфире UAразом.

"В данный момент количество пострадавших вследствие авиаудара по Мариупольскому роддому №2 - 17 человек раненными среди медперсонала и рожениц, погибших нет", - сообщил он.

Он уточнил, что авиаудар был осуществлен в момент режима "тишины", объявленного и подтвержденного в т.ч. противником.

19:35

Российские военные нанесли артиллерийский удар по родильному дому в Мариуполе.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин написал в своем Facebook.

"Русские нанесли артудар по роддому №2 в Мариуполе. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых и убитых женщин", - написал Аброськин.

Кроме того, пресс-служба Мариупольского городского совета сообщила, что российские военные скинули несколько бомб на детскую больницу.

"Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", - говорится в заявлении.