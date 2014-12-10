 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Авиарейсы Тбилиси-Москва приостановлены

    Сотрудники грузинской авиакомпании объявили забастовку

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ С 10 декабря в связи с забастовкой сотрудников авиакомпании "Georgian Airways" полеты в Россию приостановлены.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Кавказ-Узел", забастовку объявил летный и технический персонал авиакомпании.

    Они выступают против решения авиационных властей Грузии предоставить приоритет в осуществлении рейсов между Россией и Грузией российским авиаперевозчикам.

    Сейчас регулярные рейсы между Тбилиси и Москвой осуществляют 3 авиакомпании, две из них российские, а одна - грузинская.

    При этом грузинская сторона осуществляет меньшее количество рейсов, их число сократилось с 14-ти до 10-ти.

    Кроме того, Агентство гражданской авиации Грузии отказало в лицензии на регулярные рейсы в Тбилиси российским авиаперевозчикам - "Трансаэро" и "Глобус" (дочерняя компания "Сибири").

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi