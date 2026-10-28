Сборная Азербайджана U-15 разгромила Гибралтар со счетом 5:1

Сборная Азербайджана U-15 разгромила команду Гибралтара со счетом 5:1 на проходящем в Баку чемпионате мира и фестивале FIFA.

Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Фамиля Халилова провела матч дивизиона C, участники которого разыгрывают места с 81-го по 96-е.

Встреча состоялась в Говсанском спортивном комплексе и завершилась уверенной победой азербайджанской сборной.

Азербайджан вышел в дивизион C, заняв третье место в группе AF. В своем первом матче на этом этапе команда уступила сборной Чили со счетом 1:3.

Согласно календарю, с 28 по 30 октября сборная Азербайджана проведет в дивизионе C пять матчей. Таким образом, общее число игр команды на турнире достигнет десяти.

В чемпионате участвуют команды, представляющие ассоциации FIFA из 189 стран мира. Всего в рамках турнира состоится около тысячи матчей.