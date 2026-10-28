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    США ввели санкции против Министерства обороны Руанды

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 18:49
    США ввели санкции против Министерства обороны Руанды

    США ввели санкции против Министерства обороны Руанды и финансовой организации за предполагаемую поддержку вооруженной группировки M23, действующей на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.

    По утверждению ведомства, Руанда предоставляла группировке военную технику, логистическую помощь и подготовку, а также направляла тысячи военнослужащих на восток ДРК. При поддержке Руанды M23 захватила ряд крупных населенных пунктов и районов добычи полезных ископаемых, отмечается в заявлении.

    Санкции также введены против финансовой организации Zigama Credit and Savings Society, которая, по утверждению США, играла ключевую роль в содействии поддержке M23.

    Министр финансов США Скотт Бессент призвал Руанду прекратить поддержку группировки и вывести войска из восточной части ДРК.

    Напомним, что Вашингтонские соглашения о мире и процветании, предусматривающие урегулирование конфликта, были подписаны главами Руанды и ДРК 4 декабря 2025 года при посредничестве США.

    Санкции Соединенные Штаты Америки (США) Руанда
    ABŞ Ruanda Müdafiə Nazirliyinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib
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