США ввели санкции против Министерства обороны Руанды и финансовой организации за предполагаемую поддержку вооруженной группировки M23, действующей на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.

По утверждению ведомства, Руанда предоставляла группировке военную технику, логистическую помощь и подготовку, а также направляла тысячи военнослужащих на восток ДРК. При поддержке Руанды M23 захватила ряд крупных населенных пунктов и районов добычи полезных ископаемых, отмечается в заявлении.

Санкции также введены против финансовой организации Zigama Credit and Savings Society, которая, по утверждению США, играла ключевую роль в содействии поддержке M23.

Министр финансов США Скотт Бессент призвал Руанду прекратить поддержку группировки и вывести войска из восточной части ДРК.

Напомним, что Вашингтонские соглашения о мире и процветании, предусматривающие урегулирование конфликта, были подписаны главами Руанды и ДРК 4 декабря 2025 года при посредничестве США.