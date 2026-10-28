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    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта "Райская ария"

    Kультурная политика
    • 28 октября, 2026
    • 18:46
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта Райская ария

    В рамках проекта "Райская ария" представлена концертная программа с участием воспитанников детского дома №2 и лиц с инвалидностью, проживающих в учреждениях социального обслуживания.

    Как сообщает Report, концерт посетили вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева.

    Они провели теплую беседу с воспитанниками детского дома и жителями учреждений социального обслуживания, сделали памятные фотографии.

    Отметим, что проект "Райская ария" реализуется по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта Райская ария
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта Райская ария
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта Райская ария
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта Райская ария
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта Райская ария
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта Райская ария
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта Райская ария
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта Райская ария
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта Райская ария
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта Райская ария
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта Райская ария
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта Райская ария
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта Райская ария
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта Райская ария
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта Райская ария
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта Райская ария
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта Райская ария

    Лейла Алиева Арзу Алиева Фонд Гейдара Алиева
    Фото
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva "Cənnətin ariyası" adlı layihə çərçivəsində təqdim olunan konsertdə iştirak ediblər
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    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта "Райская ария"
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