Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта "Райская ария"

В рамках проекта "Райская ария" представлена концертная программа с участием воспитанников детского дома №2 и лиц с инвалидностью, проживающих в учреждениях социального обслуживания.

Как сообщает Report, концерт посетили вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева.

Они провели теплую беседу с воспитанниками детского дома и жителями учреждений социального обслуживания, сделали памятные фотографии.

Отметим, что проект "Райская ария" реализуется по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.