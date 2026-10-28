Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта "Райская ария"
Kультурная политика
- 28 октября, 2026
- 18:46
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В рамках проекта "Райская ария" представлена концертная программа с участием воспитанников детского дома №2 и лиц с инвалидностью, проживающих в учреждениях социального обслуживания.
Как сообщает Report, концерт посетили вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева.
Они провели теплую беседу с воспитанниками детского дома и жителями учреждений социального обслуживания, сделали памятные фотографии.
Отметим, что проект "Райская ария" реализуется по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.
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Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта "Райская ария"Kультурная политика