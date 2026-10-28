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    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva "Cənnətin ariyası" adlı layihə çərçivəsində təqdim olunan konsertdə iştirak ediblər

    Mədəniyyət siyasəti
    • 28 oktyabr, 2026
    • 18:34
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Cənnətin ariyası adlı layihə çərçivəsində təqdim olunan konsertdə iştirak ediblər

    "Cənnətin ariyası" adlı layihə çərçivəsində 2 saylı uşaq evinin və əlilliyi olan şəxslər üçün sosial xidmət müəssisələrinin sakinlərinin birgə iştirakı ilə konsert proqramı təqdim olunub.

    "Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva konsertdə iştirak ediblər.

    Onlar uşaq evinin və sosial xidmət müəssisələrinin sakinləri ilə səmimi söhbət edib, xatirə şəkilləri çəkdiriblər.

    Qeyd edək ki, "Cənnətin ariyası" layihəsi Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilir.

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Cənnətin ariyası adlı layihə çərçivəsində təqdim olunan konsertdə iştirak ediblər
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Cənnətin ariyası adlı layihə çərçivəsində təqdim olunan konsertdə iştirak ediblər
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Cənnətin ariyası adlı layihə çərçivəsində təqdim olunan konsertdə iştirak ediblər
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Cənnətin ariyası adlı layihə çərçivəsində təqdim olunan konsertdə iştirak ediblər
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Cənnətin ariyası adlı layihə çərçivəsində təqdim olunan konsertdə iştirak ediblər
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Cənnətin ariyası adlı layihə çərçivəsində təqdim olunan konsertdə iştirak ediblər
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Cənnətin ariyası adlı layihə çərçivəsində təqdim olunan konsertdə iştirak ediblər
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Cənnətin ariyası adlı layihə çərçivəsində təqdim olunan konsertdə iştirak ediblər
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Cənnətin ariyası adlı layihə çərçivəsində təqdim olunan konsertdə iştirak ediblər
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Cənnətin ariyası adlı layihə çərçivəsində təqdim olunan konsertdə iştirak ediblər
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Cənnətin ariyası adlı layihə çərçivəsində təqdim olunan konsertdə iştirak ediblər
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Cənnətin ariyası adlı layihə çərçivəsində təqdim olunan konsertdə iştirak ediblər
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Cənnətin ariyası adlı layihə çərçivəsində təqdim olunan konsertdə iştirak ediblər
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Cənnətin ariyası adlı layihə çərçivəsində təqdim olunan konsertdə iştirak ediblər
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Cənnətin ariyası adlı layihə çərçivəsində təqdim olunan konsertdə iştirak ediblər
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Cənnətin ariyası adlı layihə çərçivəsində təqdim olunan konsertdə iştirak ediblər
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Cənnətin ariyası adlı layihə çərçivəsində təqdim olunan konsertdə iştirak ediblər
    Leyla Əliyeva Arzu Əliyeva Heydər Əliyev Fondu
    Foto
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта "Райская ария"
    MiniBoss
    MiniBoss

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