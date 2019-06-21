Авиакомпания KLM прекратила полеты над частью территории Ирана

Самолеты нидерландской авиакомпании KLM в данный момент в качестве меры предосторожности избегают полетов над некоторыми районами Ирана, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Безопасность является нашим главным приоритетом. Мы внимательно следим за всеми событиями, связанными с безопасностью воздушного пространства, и организуем деятельность таким образом, чтобы гарантировать безопасность авиаперевозок", - заявил представитель KLM, не предоставив каких-либо дополнительных деталей.

Ранее в KLM приняли решение перенаправить часть рейсов по другим маршрутам после того, как Федеральная авиационная администрация США отдала распоряжение прекратить полеты американской гражданcкой авиации над районами Ормузского пролива и Оманского залива, контролируемыми Ираном.

20 июня в Корпусе стражей исламской революции заявили, что американский беспилотник был сбит в небе над Ираном, так как вторгся в его воздушное пространство. В свою очередь в Штатах заявили, что на момент перехвата беспилотник находился на большой высоте.