​Авиакомпаниям США запретили летать в воздушном пространстве Ирана

Управление гражданской авиации США выпустило экстренное уведомление, согласно которому американским авиакомпаниям запрещаются полёты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом, информирует CNBC, передает Report.

В отдельном заявлении управление отметило, что ближайший гражданский самолёт находился от американского военного беспилотника, сбитого Ираном, на расстоянии 45 миль (72 км).

20 июня в Корпусе стражей исламской революции заявили, что американский беспилотник был сбит в небе над Ираном, так как вторгся в его воздушное пространство. В свою очередь в Штатах заявили, что на момент перехвата беспилотник находился на большой высоте.