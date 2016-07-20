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    Авиабаза Инджирлик в Турции все еще остается без электричества

    Официальные лица сообщают, что не было никаких подвижек для подключения

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Авиабаза НАТО Инджирлик на юге Турции все еще остается без света с момента попытки переворота в этой стране, сообщает Report со ссылкой на gazeta.ru.

    "Авиабаза Инджирлик в Турции, используемая возглавляемой США коалицией, наносящей авиаудары по позициям "Исламского государства", остается без электроэнергии спустя четыре дня после попытки переворота. Официальные лица сообщают, что не было никаких подвижек для подключения", - пишет издание Military.com.

    В связи с попыткой переворота турецкие власти отключили подачу электричества на базу и запретили авиации вылеты с ее территории. Начальника базы Инджирлик генерала Бекира Эрджана Вана задержали по подозрению в участии в мятеже.

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