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    Атамбаев: СНГ начнет работу в оптимизированном режиме

    25 лет - существенный срок, чтобы определить пройденный путь и обозначить планы на будущее

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Все страны СНГ пришли к единому мнению по оптимизации СНГ.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время заседания Совета глав государств СНГ в узком составе в Бишкеке.

    "Было много споров об оптимизации СНГ. Рад, что в итоге все страны пришли к единому мнению и подготовили документы, чтобы уже работать в оптимизированном режиме", - заявил Атамбаев.

    Он отметил, что 25 лет, прошедших с момента образования СНГ, - "это существенный срок, чтобы определить пройденный путь и обозначить планы на будущее".

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