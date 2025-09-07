Астана, Бишкек и Ташкент договорились о водно-энергетическом балансе до 2026 года

В Чолпон-Ате (Кыргызская Республика) по итогам трехсторонней встречи энергетических и водохозяйственных ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана был подписан ряд протоколов, регулирующих водно-энергетический баланс в регионе.

Как сообщает казахстанское бюро Report, ключевой документ фиксирует обязательства сторон по обеспечению попусков воды из Токтогульского водохранилища в обмен на поставки электроэнергии из Казахстана и Узбекистана в Кыргызстан. Также согласованы условия транзита электроэнергии из РФ в Кыргызстан через энергосистемы Казахстана. Данные меры направлены на поддержание необходимого уровня воды в водохранилище и обеспечение поливной водой южных областей Казахстана в предстоящий вегетационный период.

В рамках визита казахстанской делегации во главе с министром энергетики Ерланом Аккенженовым были также проведены двусторонние переговоры. С узбекской стороной был подписан протокол о поставках электроэнергии в Казахстан в объеме около 900 млн кВтч в период с марта по декабрь 2026 года. Этот объем предназначен для покрытия прогнозируемых дефицитов в южной энергозоне Казахстана во время ремонтов на электрических станциях.

"Работа в водно-энергетической сфере требует максимальной точности и строгого соблюдения графиков. Подписанные протоколы – рабочие документы с конкретными цифрами, сроками и ценами", – прокомментировал итоги встречи министр. "Мы зафиксировали технические условия поставок и урегулировали текущие вопросы. Казахстан выполняет свои обязательства и рассчитывает на аналогичный подход со стороны партнеров. Это основа стабильности энергосистем и водного обеспечения всего региона".

Достигнутые договоренности позволяют снизить риски в предстоящий осенне-зимний период и обеспечивают предсказуемые условия для накопления воды к следующему вегетационному сезону, что является ключевым фактором для аграрного сектора юга Казахстана.