Астана, Ашхабад и Пекин обсудили развитие транспортно-логистических связей

Казахстан, Туркменистан и Китай обсудили расширение транспортно-логистического сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

Как передает Report, со ссылкой на Казахстанские железные дороги (КТЖ), делегация руководства КТЖ в рамках рабочего визита в Китай, провело встречу с Министром железнодорожного транспорта Туркменистана и секретарем парткома Коммунистической партии Китая города Цзиньхуа Чжу Чунле.

"Стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, развития транспортно-логистических связей и укрепления транзитного потенциала в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Особое внимание было уделено совместным проектам в сфере мультимодальных перевозок и интеграции логистических маршрутов", - говорится в сообщении.

В ходе визита руководство КТЖ также ознакомилось с ключевыми логистическими объектами Китая, включая Сухой порт Сианя, станцию Xianguojigang и казахстанский терминал в этом транспортном узле.

В ходе встречи председателя правления КТЖ Талгата Алдыбергенова с мэром Сианя Йе Нюпином были обсуждены вопросы расширения транспортно-логистического взаимодействия, увеличения объемов грузоперевозок и укрепления международных маршрутов, включая координацию на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ).

Также состоялась четырехсторонняя встреча между КТЖ, азербайджанскими и грузинскими железными дорогами, мэрией Сианя и представителями турецких железных дорог.

"Участники подтвердили приверженность развитию ТМТМ, согласовали совместные шаги по улучшению инфраструктуры, цифровизации логистических процессов и координации грузопотоков", - говорится в сообщении.