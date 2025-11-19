Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Астана, Ашхабад и Пекин обсудили развитие транспортно-логистических связей

    В регионе
    • 19 ноября, 2025
    • 14:56
    Астана, Ашхабад и Пекин обсудили развитие транспортно-логистических связей

    Казахстан, Туркменистан и Китай обсудили расширение транспортно-логистического сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

    Как передает Report, со ссылкой на Казахстанские железные дороги (КТЖ), делегация руководства КТЖ в рамках рабочего визита в Китай, провело встречу с Министром железнодорожного транспорта Туркменистана и секретарем парткома Коммунистической партии Китая города Цзиньхуа Чжу Чунле.

    "Стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, развития транспортно-логистических связей и укрепления транзитного потенциала в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Особое внимание было уделено совместным проектам в сфере мультимодальных перевозок и интеграции логистических маршрутов", - говорится в сообщении.

    В ходе визита руководство КТЖ также ознакомилось с ключевыми логистическими объектами Китая, включая Сухой порт Сианя, станцию Xianguojigang и казахстанский терминал в этом транспортном узле.

    В ходе встречи председателя правления КТЖ Талгата Алдыбергенова с мэром Сианя Йе Нюпином были обсуждены вопросы расширения транспортно-логистического взаимодействия, увеличения объемов грузоперевозок и укрепления международных маршрутов, включая координацию на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ).

    Также состоялась четырехсторонняя встреча между КТЖ, азербайджанскими и грузинскими железными дорогами, мэрией Сианя и представителями турецких железных дорог.

    "Участники подтвердили приверженность развитию ТМТМ, согласовали совместные шаги по улучшению инфраструктуры, цифровизации логистических процессов и координации грузопотоков", - говорится в сообщении.

    Казахстанские железные дороги Казахстан Туркменистан Один пояс - один путь Китай

    Последние новости

    15:40
    Фото

    Байрамов обсудил с замгоссекретаря США сотрудничество между Баку и Вашингтоном

    Внешняя политика
    15:38

    Счетная палата: Цифровизация обеспечит более полную картину государственных финансов

    Финансы
    15:31

    В Азербайджане снизилось число случаев заражения ВИЧ среди наркоманов

    Здоровье
    15:31

    В Тернополе из-за ударов ВС РФ погибли 20 человек, в том числе двое детей - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    15:25
    Фото

    В село Сос вернулись 20 семей бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    15:23

    Кавелашвили: Грузия поддерживает мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:23

    В Финляндии закроется пятая часть заправок "дочки" российской "Лукойл"

    Энергетика
    15:23

    Кыргызстан откроет третий транспортный коридор с Китаем через перевал Бедель

    В регионе
    15:21

    В Баку вынесли приговор по делу о взрыве, унесшем жизни 10 человек

    Происшествия
    Лента новостей