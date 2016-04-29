​Ассоциация молодых предпринимателей: У Кыргызстана есть возможности закупать энергоресурсы у Азербайджана

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ У Кыргызстана есть большие перспективы закупать энергоресурсы у Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на кыргызстанские СМИ, об этом заявил исполнительный директор Ассоциации молодых предпринимателей Руслан Акматбек.

Отметим, что накануне в Бишкеке прошел четвертый по счету бизнес-форум Совета тюркоязычных государств и четвертое заседание Тюркского делового совета.

Р. Акматбек отметил, что Кыргызстан недооценивает потенциал этой площадки.

"Тюркский деловой совет - это очень перспективная площадка для нашей страны, членами являются Казахстан, Азербайджан, не говоря о Турции. На сегодняшний день Кыргызстан имеет некоторые проблемы с Казахстаном, но у нас большие возможности и перспективы относительно закупки альтернативных энергоресурсов из Азербайджана. Мы же сегодня почти зависим от одной страны. Почему мы не озвучиваем эту проблему, почему мы не стараемся извлечь максимальную выгоду от этой площадки?", - указал исполнительный директор.