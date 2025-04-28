Ассамблея народа Казахстана: Символ мира, истории и единства

СИМВОЛЫ МИРА, ИСТОРИИ И ЕДИНСТВА

В рамках празднования 30-летия Ассамблеи народа Казахстана (АНК) с 22 по 24 апреля был организован международный пресс-тур для журналистов из Азербайджана, Грузии, Турции, России, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Индии и Южной Кореи. Основной целью мероприятия являлось знакомство представителей иностранных СМИ с казахстанской моделью межэтнического согласия и культурного единства.

От Байтерека до Золотого человека

Программа пресс-тура была организована таким образом, чтобы участники наглядно увидели, как в Казахстане реализуются принципы многонационального согласия и исторической преемственности, а также ознакомились с ключевыми символами культурного и духовного наследия страны. Особое внимание было уделено вопросам этноконфессионального многообразия - сегодня в Казахстане проживают представители 124 этнических групп.

Культурная программа визита началась с посещения одного из главных символов столицы - монумента "Байтерек". Открывшийся в 2002 году монументальный комплекс ознаменовал новый этап в истории Казахстана и стал символом не только Астаны, но и всей страны. Архитектурное сооружение высотой 105 метров воплощает образ древа жизни, отраженного в тюркской мифологии.

Согласно легенде, на вершине дерева волшебная птица Самрук откладывает золотое яйцо - символ солнца и жизни, соединяя между собой подземный, земной и небесный миры. У корней дерева прячется Айдахар - злой дракон, стремящийся завладеть яйцом. Эта легенда легла в основу архитектурной концепции "Байтерека", ставшей символом вечной борьбы добра и зла.

С обзорной площадки монумента, расположенной на высоте 86 метров, открывается панорама современной Астаны, сочетающей национальные традиции и современные урбанистические решения. В зале установлен деревянный глобус с 17 лепестками, символизирующими основные религиозные течения мира.

Следующим пунктом программы стал Национальный музей Республики Казахстан - крупнейший музейный комплекс страны. Участники тура получили общее представление о богатом культурно-историческом наследии Казахстана. Особое внимание было уделено главному символу казахстанской археологии - Золотому человеку, сакскому воину, обнаруженному в 1969 году в кургане Иссык. Его костюм украшен более чем четырьмя тысячами золотых пластин и изделий, выполненных в традиционном “зверином стиле”.

Также журналистам были продемонстрированы уникальные археологические находки из золота, бронзы и керамики, в том числе древние ювелирные украшения, датируемые I тысячелетием до нашей эры. Экспозиции музея позволили проследить культурное развитие региона на протяжении веков и почувствовать атмосферу древнего Казахстана.

Третьим объектом посещения стала Центральная мечеть Астаны — одна из крупнейших в Центральной Азии.

Открытая в 2022 году, она рассчитана на 30 тыс. человек. В оформлении использованы белый мрамор, мозаика, купола и минареты, создающие светлое и гармоничное пространство. Кстати, Центральная мечеть является не только религиозным, но и культурным пространством, открытым для всех вне зависимости от национальности и вероисповедания, что символизирует политику межрелигиозной толерантности и взаимоуважения, проводимую в Казахстане.

Где встречаются культуры: Дом Дружбы

Завершающим пунктом культурной программы стал Дом Дружбы - знаковое учреждение, служащее платформой для взаимодействия между этнокультурными объединениями Казахстана. Здесь проходят заседания, культурные мероприятия и общественные инициативы, направленные на укрепление межэтнического согласия и сохранение культурной самобытности всех народов, проживающих в стране.

Журналисты ознакомились с деятельностью Ассамблеи народа Казахстана на практике: увидели, как работает центр, узнали о реализации программ в области образования, культуры и интеграции, а также посетили этнокультурные кабинеты и залы, где представлены элементы национального быта, костюмы и предметы декоративно-прикладного искусства разных этносов.

Дом Дружбы стал яркой демонстрацией того, как в Казахстане поддерживается и развивается этническое многообразие, служащее не источником разделения, а прочной основой для гражданского единства и стабильности.

АНК - символ единства, равенства и гармонии

24 апреля в Астане состоялось пленарное заседание 34-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. Темой нынешнего форума стали “Единство. Созидание. Прогресс”. Это ключевое ежегодное мероприятие, посвященное вопросам межэтнического согласия, национального единства и социальной стабильности.

Заседание прошло под председательством президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. В своем выступлении он подчеркнул, что Ассамблея внесла значительный вклад в укрепление мира и согласия, став символом единства, равенства и гармонии.

“Ассамблея признана уникальным общественным институтом, сыгравшим решающую роль в формировании казахстанской модели мира и согласия. Сегодня в ее работу вовлечены все государственные органы - министерства, акиматы, маслихаты и общественные объединения. АНК содействует эффективному взаимодействию между государством и обществом”, - отметил президент.

Он подчеркнул, что только за прошлый год Ассамблеей было проведено свыше 15 тыс. мероприятий, охвативших около миллиона человек. Одним из ярких примеров гражданской солидарности стала помощь пострадавшим от весенних паводков.

Токаев добавил, что Ассамблея должна стать своеобразным штабом, разрабатывающим стратегию и направляющим всю работу государства в межэтнической сфере. В этой связи главой государства даны ряд важных поручений, в числе которых разработка новой Концепции развития Ассамблеи на 2026–2030 годы, повышение эффективности межэтнической политики на республиканском и региональном уровнях, расширение присутствия Ассамблеи в регионах и создание Дома дружбы в Алматинской области, масштабирование проекта этномедиации "Елдесу және татуласу" по всей стране в ближайшие два года, активное продвижение идей единства в медиапространстве и др.

Единство “на сцене”

Программа пресс-тура завершилась концертом, посвященным 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, который прошел в Центральном концертном зале "Казахстан". На сцене выступили представители разных этнокультурных объединений, представив номера в национальных костюмах и продемонстрировав элементы своих культурных традиций. В программе концерта были представлены казахские, азербайджанские, русские, корейские, уйгурские, татарские и другие народные коллективы, отражающие культурное многообразие страны. Мероприятие еще раз продемонстрировало как культура и искусство могут объединять народы и укреплять межнациональное согласие и взаимопонимание в многонациональном обществе Казахстана.