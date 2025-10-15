Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Аш-Шараа: Постараемся перезапустить весь комплекс отношений с Россией

    В регионе
    • 15 октября, 2025
    • 15:33
    Аш-Шараа: Постараемся перезапустить весь комплекс отношений с Россией

    Новые власти Сирии постараются перезапустить весь комплекс российско-сирийских отношений.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

    "Мы постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить в том числе и вас с новой Сирией", - сказал он.

    Аш-Шараа подчеркнул, что самое важное сейчас - это стабильность и в стране, и в регионе в целом. У России будет серьезная роль в развитии новой Сирии.

    В свою очередь, Путин сказал, что отношения между Россией и Сирией всегда носили дружеский характер, и Москва в отношениях с Дамаском всегда руководствовалась интересами сирийского народа.

    Он также отметил, что Сирия переживает непростые времена, но прошедшие парламентские выборы укрепят взаимодействие между всеми политическими силами.

