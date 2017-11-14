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Артиллеристы армянской армии по ошибке подвергли обстрелу свою военную часть

Артиллеристы армянской армии по ошибке подвергли обстрелу свою военную часть
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Во время учений осуществляющие боевые стрельбы артиллеристы армии Армении подвергли обстрелу свою военную часть.

Как сообщает Report, по причине некомпетентности минометной бригады, выпущенный снаряд попал на территорию танкового полка вооруженных сил Армении, расположенного в направлении оккупированного азербайджанского населенного пункта Аскеран.

Никакой информации о погибших и пострадавших нет, однако было подтверждено, что по факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

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