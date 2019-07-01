Армянский солдат отказывается возвращаться в воинскую часть Еревана

Военнослужащий ВС Армении не хочет после праздников возвращаться в воинскую часть, полагая, что его убьют, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Молодой военнослужащий из Ачапнякского административного округа получил законный отпуск из воинской части и вернулся домой. 30 июня его каникулы истекли, однако он отказался вернуться в воинскую часть, сказав родителям, что, если он пойдет в воинскую часть, он покончит с жизнью.

После встречи с психологом МЧС Армении солдат согласился не предпринимать крайних мер, после чего его перевели в военный госпиталь Мурацан. В настоящее время он находится под наблюдением врачей, и военная полиция изучает проблему, чтобы выяснить, не оказывался ли солдат под давлением в воинской части.