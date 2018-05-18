Армянский военнослужащий убил своего 60-летнего отчима с особой жестокостью

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов Армении раскрыли жестокое убийство в Ереване. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, по подозрению в убийстве с особой жестокостью своего отчима, в полицию доставлен 20-летний Андрей Халилян.

Тело 60-летнего Геворга Матосяна было найдено через месяц после убийства, в разложившемся состоянии и с размозженным черепом, в хлеву одного из частных домов в Ереване.

Халилян был солдатом-срочником, а убийство совершил во время краткосрочного отпуска в апреле.

Убийство было совершено с особой жестокостью: Халилян бросил в отчима гранату, а затем, в хлеву, зарубил его топором.