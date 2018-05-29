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    Армянский военнослужащий погиб в ДТП

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/  Армянский военнослужащий  по контракту  Нарек Чагарян скончался в результате  ДТП, произошедшего в Гегаркуникской области Армении, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    28-летний Нарек Чагарян выехал с проезжей части автодороги, ведущей в сторону села Ваган, столкнулся с земляной насыпью и перевернувшись, оказался на обочине.

    В результате ДТП водитель скончался на месте. Прибывшие на место спасатели извлекли тело из машины.

    По факту возбуждено уголовное дело. 

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