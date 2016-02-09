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    Армянский военнослужащий исчез из воинской части

    Cолдат покинул одну из частей Дилижана 6 февраля

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Военная полиция Армении ищет самовольно покинувшего часть солдата 19-летнего Азиза Бакояна.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

    По его словам, солдат покинул одну из частей Дилижана 6 февраля.

    Родственники солдата сами обратились в армянские СМИ с сообщением об исчезновении Азиза Бакояна. Родственники не исключают, что с солдатом мог произойти несчастный случай или его могли убить.

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