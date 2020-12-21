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Армянский священник отказался пожать руку Пашиняну

Армянский священник отказался пожать руку Пашиняну Священнослужитель церкви в Сисиане не подал руки премьер-министру Армении Николу Пашиняну, он посоветовал главе правительства покинуть храм
В регионе
21 декабря 2020 г. 13:34
Армянский священник отказался пожать руку Пашиняну

Священнослужитель церкви Сурб Григор Лусаворич в Сисиане отказался пожать руку премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Он посоветовал главе правительства покинуть храм.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Armenia.

Видео этого эпизода появилось в сети. На кадрах видно, как Пашинян, едва зайдя в церковь в Сюникской области Армении, выходит из нее.

Премьер-министр Армении сегодня отправился с визитом в Сюник. Жители Сюникской области перекрыли дорогу, чтобы не дать премьер-министру въехать на юг Армении. Н. Пашиняну пришлось воспользоваться вертолетом.

Позже премьер-министр Армении, выступая перед жителями Сисиана, выступил с предложением разблокировать дороги в Сюникской области.

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