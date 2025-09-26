"Армянский нацконгресс" не войдет в блок с силами Кочаряна и Саргсяна против Пашиняна

"Армянский национальный конгресс" не собирается создавать блоков с политсилами экс-президентов Роберта Кочарян и Сержа Саргсяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил заместитель председателя партии Левон Зурабян в ходе слушаний на тему импичмента премьеру Николу Пашиняну.

О неготовности объединятся с блоками "Армения" и "Честь имею" Зурабян заявил в ходе слушаний по поводу принятия заявления "О национальном кризисе и провале управления". Слушания инициировал блок "Честь имею".

Ранее бывшая правящая Республиканская партия Армении во главе с экс-президентом Саргсяном (в парламенте представлена фракцией "Честь имею") заявила о планах начать процесс вынесения вотума недоверия Пашиняну. Она даже представила кандидата – мэра Масиса Давида Амбарцумяна.

Для начала процедуры импичмента требуется 36 подписей депутатов, а для успешного голосования - минимум 54 из 107.