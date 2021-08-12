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Армянский министр рассказал о значимости Зангезурского коридора

Армянский министр рассказал о значимости Зангезурского коридора "В результате открытия железнодорожного сообщения в направлении Нахчывана выиграем не только мы, но и соседние страны в регионе".
В регионе
12 августа 2021 г. 16:50
Армянский министр рассказал о значимости Зангезурского коридора
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"В результате открытия железнодорожного сообщения в направлении Нахчывана выиграем не только мы, но и соседние страны в регионе".

Как передает Report со ссылкой на "Спутник-Армения", об этом заявил министр развития и инфраструктуры Армении Гнел Саносян, рассказывая о важности Зангезурского коридора.

"В случае разблокирования коммуникаций в регионе железная дорога будет проходить через Нахчыван, Мегри и Иджеван. Если говорить, к примеру, о железной дороге, то без строительства инфраструктуры нельзя достичь разблокирования, так как есть участки, где нет полотна, нужно строить новое", - сказал он.

Саносян также отметил, что "если в регионе воцарится мир и мы сможем полностью разблокировать коммуникации, работать по этим направлениям будет экономически выгодно".

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Версия на английском языке Armenian minister speaks about importance of Zangazur corridor 
Версия на азербайджанском языке Erməni nazir Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyətindən danışıb

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