Армянский министр рассказал о значимости Зангезурского коридора

"В результате открытия железнодорожного сообщения в направлении Нахчывана выиграем не только мы, но и соседние страны в регионе".

"В результате открытия железнодорожного сообщения в направлении Нахчывана выиграем не только мы, но и соседние страны в регионе".

Как передает Report со ссылкой на "Спутник-Армения", об этом заявил министр развития и инфраструктуры Армении Гнел Саносян, рассказывая о важности Зангезурского коридора.

"В случае разблокирования коммуникаций в регионе железная дорога будет проходить через Нахчыван, Мегри и Иджеван. Если говорить, к примеру, о железной дороге, то без строительства инфраструктуры нельзя достичь разблокирования, так как есть участки, где нет полотна, нужно строить новое", - сказал он.

Саносян также отметил, что "если в регионе воцарится мир и мы сможем полностью разблокировать коммуникации, работать по этим направлениям будет экономически выгодно".