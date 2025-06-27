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Армянский министр обсудит в Турции товароборот и грузоперевозки между двумя странами

Армянский министр обсудит в Турции товароборот и грузоперевозки между двумя странами Министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян обсудит в Турции товароборот и грузоперевозки между двумя странами.
В регионе
27 июня 2025 г. 11:30
Армянский министр обсудит в Турции товароборот и грузоперевозки между двумя странами

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян обсудит в Турции товароборот и грузоперевозки между двумя странами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян 27 июня отправляется в Турцию для решения вопросов товарооборота, грузоперевозок и транзита между двумя странами", - говорится в информации.

Согласно информации, Худатян едет в Анкару для участия в "Глобальном форуме по транспортной взаимосвязанности".

"Однако, по информации ряда источников, реальная" цель поездки армянского чиновника - конструктивное решение упомянутых вопросов и налаживание отношений с Турцией", - отмечают издания.

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