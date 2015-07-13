Армянский депутат: Тарифы на электроэнергию могут быть понижены

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ "В случае проведения прозрачного аудита в компании "Электрические сети Армении" нельзя исключать даже понижения тарифов на электроэнергию".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил секретарь парламентской фракции партии "Наследие" Теван Погосян.

По его словам, аудит предполагает не только проверку финансовых расчетов, но и системы управления и качества предоставляемых услуг: "Нужно понять, как образовался долг в 250 млн. долларов (предусматривает долг, накопившийся на счету компании - Report).

Касаясь проходивших в центре Еревана акций протеста, представитель "Наследия" сказал: "Молодежи удалось разбудить госмашину. Если эти молодые люди обеспокоены судьбой всей системы, они должны участвовать в аудите путем создания профессиональных групп".