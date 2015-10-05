Армянский депутат призвала население Армении к массовому неповиновению

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "Президент Армении намерен вечно править в стране, и для осуществления этой цели будет использован парламент". Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на заседании Национального Собрания Армении заявила глава парламентской фракции партии "Наследие" Заруи Постанджян.

"И что в таких условиях делать нам – простым гражданам Армении? Покинуть родину из-за произвола властей? Я призываю граждан мобилизовать силы и выйти на улицы для проведения массовых протестов", - заявила Постанджян.