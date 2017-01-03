Армянский депутат: Мы всей нацией находимся в глубокой яме

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ 2016 год был шагом назад, Армения взяла свыше трех десятков кредитов, чтобы дать стране возможность дышать.

Как сообщает Report со ссылкой на NEWS.am, об этом заявила руководитель парламентской фракции "Оринац еркир", один из лидеров партии "Армянское возрождение" Эгине Бишарян.

"2017 год, естественно, не будет лучше, наоборот, в него мы вступаем с большим грузом. Это означает, что он не будет уступать прошлому году с точки зрения отступления назад", - заявила Э.Бишарян.

Она напомнила, что на последнем заседании парламента Армении были приняты проекты трех кредитных соглашений в размере 180 миллионов долларов США, за счет которых должен быть дополнен бюджетный дефицит.

"А это означает, что всей нацией мы находимся в глубокой яме", - отметила Э.Бишарян, добавив при этом, что, несмотря на обещания правительства Армении, она не надеется на какие-либо серьезные изменения.

"Я не вижу никаких предпосылок для серьезных изменений, выхода из этой ситуации. Мы взяли в кредит такие большие суммы, плюс еще и то, что у нас имелось, из-за этого мы будем вынуждены в год из бюджета платить 115 миллиардов для погашения внешнего долга. Это означает, что мы не можем быть в лучшем состоянии, чем сейчас", - сказала депутат.