Армянский депутат: Мы должны двигаться по пути мирной повестки, другой альтернативы нет

Армения должна принять решение - идти на новую войну с Турцией и Азербайджаном со всеми вытекающими из этого прогнозируемыми последствиями, или идти путем мира.

Армения должна принять решение - идти на новую войну с Турцией и Азербайджаном со всеми вытекающими из этого прогнозируемыми последствиями, или идти путем мира.

Как передает Report со ссылкой на Aysor.az, об этом заявил в парламенте депутат фракции "Гражданский договор" Геворк Папоян.

"Мы должны сделать выбор между войной и авантюризмом или миром. Мы должны двигаться по пути мирной повестки, другой альтернативы нет. Другого варианта нет на повестке... Для меня самое важное существование Республики Армения", - отметил Папоян.