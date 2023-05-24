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Армянский депутат: Мы должны двигаться по пути мирной повестки, другой альтернативы нет

Армянский депутат: Мы должны двигаться по пути мирной повестки, другой альтернативы нет Армения должна принять решение - идти на новую войну с Турцией и Азербайджаном со всеми вытекающими из этого прогнозируемыми последствиями, или идти путем мира.
В регионе
24 мая 2023 г. 13:52
Армянский депутат: Мы должны двигаться по пути мирной повестки, другой альтернативы нет

Армения должна принять решение - идти на новую войну с Турцией и Азербайджаном со всеми вытекающими из этого прогнозируемыми последствиями, или идти путем мира.

Как передает Report со ссылкой на Aysor.az, об этом заявил в парламенте депутат фракции "Гражданский договор" Геворк Папоян.

"Мы должны сделать выбор между войной и авантюризмом или миром. Мы должны двигаться по пути мирной повестки, другой альтернативы нет. Другого варианта нет на повестке... Для меня самое важное существование Республики Армения", - отметил Папоян.

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Версия на английском языке Armenian MP: ‘There is no option but peace on the agenda’
Версия на азербайджанском языке Erməni deputat: “Gündəmdə sülhdən başqa variant yoxdur”

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