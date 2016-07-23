​Армянских полицейских привлекут к ответственности за разгон митинга в Ереване

Баку. 23 Июля. REPORT.AZ/ Специальная следственная служба Армении возбудила уголовные дела по факту превышения полицейскими служебных полномочий во время акций протеста после захвата вооруженной группой здания патрульно-постовой службы в Ереване.

Как сообщает Report со ссылкой на «Интерфакс», отмечается, что возбуждены уголовные дела по следующим статьям УК Армении: ч. 1 ст. 308 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 309 (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 164 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста) и ч. 1 ст. 332.3 (воспрепятствование осуществлению правосудия и следствию) УК Армении.

Сообщается, что часть полицейских применяли насилие в отношении митингующих, держали их в участках дольше положенного срока, отказывали в правовой помощи, а также препятствовали деятельности журналистов.