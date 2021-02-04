Армянских нелегалов депортировали из России

Некоторых граждан Армении, выехавших в Москву, отправили обратно

Некоторых граждан Армении, выехавших в Москву, отправили обратно.

Как передает Report со ссылкой на Tert.am, причина – проблемы, связанные с тестом на COVID-19.

"Мы первым рейсом отправились в Москву, на пропускном пункте нам запретили идти вперед, сообщив, что наш тест на COVID-19 незаконный, в итоге нас депортировали. Я спросил, в чем дело, мне ответили, что я собирался пресечь границу РФ, имея при себе незаконную бумагу. Нас три дня держали голодными, мы пили лишь воду", - заявил один из граждан, депортированных в Армению.

Мужчина отметил, что они требуют решить вопрос с их отправкой, а также вернуть потраченные на билеты деньги.