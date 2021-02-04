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Армянских нелегалов депортировали из России

Армянских нелегалов депортировали из России Некоторых граждан Армении, выехавших в Москву, отправили обратно
В регионе
4 февраля 2021 г. 01:45
Армянских нелегалов депортировали из России

Некоторых граждан Армении, выехавших в Москву, отправили обратно.

Как передает Report со ссылкой на Tert.am, причина – проблемы, связанные с тестом на COVID-19.

"Мы первым рейсом отправились в Москву, на пропускном пункте нам запретили идти вперед, сообщив, что наш тест на COVID-19 незаконный, в итоге нас депортировали. Я спросил, в чем дело, мне ответили, что я собирался пресечь границу РФ, имея при себе незаконную бумагу. Нас три дня держали голодными, мы пили лишь воду", - заявил один из граждан, депортированных в Армению.

Мужчина отметил, что они требуют решить вопрос с их отправкой, а также вернуть потраченные на билеты деньги.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyaya qanunsuz gedən ermənilər günlərlə ac saxlanılaraq geri qaytarıldılar

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