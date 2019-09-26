Рейтинг Пашиняна резко упал - ОПРОС

Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна резко упал.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".

В статье отмечается, что в социальных сетях были проведены опросы общественного мнения с целью определения авторитета главы правительства среди граждан. В результате выяснилось, что рейтинг Пашины упал до 25%.

"Однако, по нашим сведениям, эта цифра далека от действительности. По итогам проведенного по секретным официальным каналам примерно месяц назад соцопроса, рейтинг Пашиняна упал в пределах 45%. Правда, соцопрос проводился до последних отставок руководителей силовых структур и его визита в США", - отмечает издание.

Отметим, что на досрочных парламентских выборах в Армении 9 декабря 2019 года блок Пашиняна "Мой шаг" набрал 70,43% голосов.