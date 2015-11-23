Армянский общественный деятель: В Армении нет средств на погашение ежедневной потребности провинциального населения

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ "В то время, как в 2015 году в Армении для служебных автомобилей чиновников из госбюджета было выделено 2,5 млрд. долларов, правительство не может погасить долг провинциального населения".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель НПО "Объединение лорийцев" Менуа Брутян.

По его словам, хотя, согласно закону, правительство обязалось обеспечить одинаковое развитие всех регионов, развивается только лишь Ереван: "Положение в провинциях катастрофическое. Из госбюджета 2016 года городу выделена большая часть средств. Правительство продолжает делать большую часть ассигнований в Ереване, потому что чиновники в основном живут здесь, их бизнес в столице. Что же касается населения провинций, их социальное положение с каждым днем ухудшается".

Как заявил М.Брутян, у населения нет денег для возмещения ежедневных потребностей: "Только в городе Ванадзор 84 многоэтажных жилых здания находятся в аварийном состоянии. Правительство не отвечает на наши обращения по данному вопросу. В ремонте и реконструкции нуждаются также мосты. Улицы не освещаются. Наряду с этим, на обновление системы освещения Еревана из бюджета выделено 19 млн. долларов".