Армянские депутаты примут участие в сессии ПА ОБСЕ в Стамбуле
В регионе
- 09 октября, 2025
- 12:36
Депутаты Национального собрания Армении отправятся в Стамбул для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
В состав делегации войдут глава комиссии по внешним отношениям Саргис Ханданян, секретарь правящей фракции Артур Ованнисян, его коллеги по фракции Мария Карапетян и Лилит Минасян.
Сессия пройдет с 16 по 20 октября.
