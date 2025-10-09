Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Армянские депутаты примут участие в сессии ПА ОБСЕ в Стамбуле

    В регионе
    • 09 октября, 2025
    • 12:36
    Армянские депутаты примут участие в сессии ПА ОБСЕ в Стамбуле
    Депутаты Национального собрания Армении отправятся в Стамбул для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    В состав делегации войдут глава комиссии по внешним отношениям Саргис Ханданян, секретарь правящей фракции Артур Ованнисян, его коллеги по фракции Мария Карапетян и Лилит Минасян.

    Сессия пройдет с 16 по 20 октября.

