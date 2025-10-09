Армянские депутаты примут участие в сессии ПА ОБСЕ в Стамбуле

Депутаты Национального собрания Армении отправятся в Стамбул для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В состав делегации войдут глава комиссии по внешним отношениям Саргис Ханданян, секретарь правящей фракции Артур Ованнисян, его коллеги по фракции Мария Карапетян и Лилит Минасян.

Сессия пройдет с 16 по 20 октября.