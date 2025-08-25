Армянские банки начали запрашивать у россиян данные об их налоговом резидентстве

Банки Армении начали собирать данные имеющих счета в стране россиян об их налоговом резидентстве для первого автообмена информацией с Россией.

Банки Армении начали собирать данные имеющих счета в стране россиян об их налоговом резидентстве для первого автообмена информацией с Россией.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Первый обмен данными за прошлый год состоится уже в сентябре 2025 года.

Это означает, что информация о доходах и активах граждан РФ и компаний в Армении, принадлежащих россиянам, станет видна Федеральной налоговой службе (ФНС).

Источник на финансовом рынке Армении подтвердил получение требований от местных регуляторов. При непредоставлении информации обслуживание счетов приостанавливается. Запросы направляются не только владельцам личных счетов, но и контролирующим лицам и бенефициарам компаний.

Армянская банковская система используется для международных расчетов. Иностранные компании открывают счета в республике для получения экспортной выручки из России или перечисления средств за импорт.

Армения ратифицировала многостороннее соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией в 2023 году и запустила такие обмены в текущем году.