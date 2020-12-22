О нас
Report Georgia
Аудио новости

Армянские адвокаты присоединились к антиправительственным акциям

Армянские адвокаты присоединились к антиправительственным акциям Палата адвокатов Армении выступила за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назвав его "источником угрозы государственности".
В регионе
22 декабря 2020 г. 02:27
Армянские адвокаты присоединились к антиправительственным акциям

Палата адвокатов Армении выступила за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назвав его "источником угрозы государственности".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, на своей странице в Facebook председатель Палаты адвокатов Ара Зограбян сообщил, что во вторник, 22 декабря, он и его коллеги шествием направятся от здания Палаты к парламенту и генеральной прокуратуре.

"Мы передадим председателю парламента Армении требование о снятии режима военного положения и объявлении недоверия премьер-министру. От депутатов, которые являются адвокатами, мы потребуем покинуть правящую фракцию "Мой шаг". В генеральную прокуратуру мы представим заявление о совершении преступления", - отметил Зограбян.

"Угроза потери нашей государственности заставила нас выйти на протест и как можно быстрее освободиться от источника этой угрозы - премьер-министра и его команды", - сообщил он.

Отметим, что во вторник с 12:00 оппозиция Армении планирует крупномасштабные акции протеста, забастовки, перекрытие дорог, установление палаток. В 15:00 запланирован большой митинг оппозиции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda vəkillər hökumət əleyhinə aksiyalara qoşuldular

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Турции за сутки выявили рекордное число смертей от COVID-19
В Турции за сутки выявили рекордное число смертей от COVID-19
21 декабря 2020 г. 21:33
Петров: В Армении нужна длительная работа по внедрению здравого смысла
Петров: В Армении нужна длительная работа по внедрению здравого смысла
21 декабря 2020 г. 15:57
Вице-президенту Турции стало плохо во время выступления
Вице-президенту Турции стало плохо во время выступления
21 декабря 2020 г. 14:43
Армянский священник отказался пожать руку Пашиняну
ВидеоАрмянский священник отказался пожать руку Пашиняну
21 декабря 2020 г. 13:34
В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
21 декабря 2020 г. 12:42
В Грузии зарегистрировано 824 новых случая заражения коронавирусом 
В Грузии зарегистрировано 824 новых случая заражения коронавирусом 
21 декабря 2020 г. 11:32
В Армении протестующие выдвинули перед Пашиняном два требования
В Армении протестующие выдвинули перед Пашиняном два требования
21 декабря 2020 г. 11:13
Мэр Гориса задержан, открыто уголовное дело
Мэр Гориса задержан, открыто уголовное дело
21 декабря 2020 г. 10:55
На дороге Горис-Кафан стоят азербайджанские военнослужащие
На дороге Горис-Кафан стоят азербайджанские военнослужащие
20 декабря 2020 г. 18:45
В России за сутки выявили около 29 тысяч заразившихся коронавирусом
В России за сутки выявили около 29 тысяч заразившихся коронавирусом
20 декабря 2020 г. 12:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi