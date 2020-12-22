Армянские адвокаты присоединились к антиправительственным акциям

Палата адвокатов Армении выступила за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назвав его "источником угрозы государственности".

Палата адвокатов Армении выступила за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назвав его "источником угрозы государственности".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, на своей странице в Facebook председатель Палаты адвокатов Ара Зограбян сообщил, что во вторник, 22 декабря, он и его коллеги шествием направятся от здания Палаты к парламенту и генеральной прокуратуре.

"Мы передадим председателю парламента Армении требование о снятии режима военного положения и объявлении недоверия премьер-министру. От депутатов, которые являются адвокатами, мы потребуем покинуть правящую фракцию "Мой шаг". В генеральную прокуратуру мы представим заявление о совершении преступления", - отметил Зограбян.

"Угроза потери нашей государственности заставила нас выйти на протест и как можно быстрее освободиться от источника этой угрозы - премьер-министра и его команды", - сообщил он.

Отметим, что во вторник с 12:00 оппозиция Армении планирует крупномасштабные акции протеста, забастовки, перекрытие дорог, установление палаток. В 15:00 запланирован большой митинг оппозиции.