Армянская полиция обнародовала имена членов группы, захватившей здание полиции в Ереване

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Полиция Армении обнародовала имена членов вооруженной группы, захватившей здание ППС в Ереване. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, опубликованы имена 30 человек.

Еще один, 31-ый представитель группы Татул Тамразян, который был ранен, в настоящее время находится в больнице.

Утром 17 июля группа вооруженных лиц, называющая себя "Сасна црер" (Неистовые из Сасуна), захватила здание отделения полиции в районе Эребуни на окраине Еревана, требуя освободить содержащегося под арестом оппозиционера Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия. Группа захватила находящихся в здании людей, а также прибывших туда для проведения переговоров заместителя начальника полиции Армении Вартана Егиазаряна и замначальника полиции Еревана Валерия Осипяна.

23 июля члены вооруженной группы освободили всех удерживаемых заложников, взамен на открытие корпункта, и по-прежнему продолжают находится в захваченном здании.

Участок улицы, где расположено здание, по-прежнему, оцеплен войсками полиции, проезжая часть перегорожена грузовиками, проезд автотранспорта закрыт.