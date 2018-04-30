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    Армянская оппозиция во главе с Николом Пашиняном начала митинг в Ереване - ВИДЕО

    Пашинян и тысячи его сторонников шествием направляются к месту проведения митинга
    © Sputnik

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Лидер протестного движения Армении, руководитель парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян после встреч с представителями парламентских фракций отправился на созванный им митинг оппозиции, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Н.Пашинян и тысячи его сторонников шествием направляются к месту проведения митинга в одном из спальных районов Еревана.

    Напомним, что 1 мая в парламенте Армении намечены выборы премьер-министра. На данный момент Пашинян является единственным кандидатом. Срок подачи заявок истекает в 18:00.

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