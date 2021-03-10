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Армянская оппозиция продолжит блокаду парламента

Армянская оппозиция продолжит блокаду парламента Представитель армянского оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявил, что протестующие продолжают блокировать входы в здание парламента Армении, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, и сообщил, что в 16:00 по бакинскому вр
В регионе
10 марта 2021 г. 08:44
Армянская оппозиция продолжит блокаду парламента
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Представитель армянского оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявил, что протестующие продолжают блокировать входы в здание парламента Армении, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, и сообщил, что в 16:00 по бакинскому времени планируется провести крупный митинг.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, ранее протестующие, требующие отставки Пашиняна, перекрыли входы в здание парламента как с проспекта Баграмяна, так и с улицы Демирчян, установив там дополнительные палатки.

"Ночью граждане держали закрытыми проспект Баграмяна и улицу Демирчян. Ночь прошла мирно, без каких-либо инцидентов. Продолжается блокирование входов в Национальное собрание (парламент). Мы договорились с гражданами, что Национальное собрание откроется только когда, когда политическое большинство придет в парламент, чтобы оформить отставку (Пашиняна)" - сказал политик в прямом эфире в Facebook.

Он добавил, что днем у здания парламента планируется провести очередной митинг оппозиции. "В 16:00 здесь назначен большой митинг", - сказал Сагателян.

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Версия на английском языке Armenian opposition closes access to parliament
Версия на азербайджанском языке Ermənistan müxalifəti parlament binasının giriş-çıxışını bağlayıb

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