Армянская оппозиция продолжит блокаду парламента

Представитель армянского оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявил, что протестующие продолжают блокировать входы в здание парламента Армении, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, и сообщил, что в 16:00 по бакинскому вр

Представитель армянского оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявил, что протестующие продолжают блокировать входы в здание парламента Армении, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, и сообщил, что в 16:00 по бакинскому времени планируется провести крупный митинг.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, ранее протестующие, требующие отставки Пашиняна, перекрыли входы в здание парламента как с проспекта Баграмяна, так и с улицы Демирчян, установив там дополнительные палатки.

"Ночью граждане держали закрытыми проспект Баграмяна и улицу Демирчян. Ночь прошла мирно, без каких-либо инцидентов. Продолжается блокирование входов в Национальное собрание (парламент). Мы договорились с гражданами, что Национальное собрание откроется только когда, когда политическое большинство придет в парламент, чтобы оформить отставку (Пашиняна)" - сказал политик в прямом эфире в Facebook.

Он добавил, что днем у здания парламента планируется провести очередной митинг оппозиции. "В 16:00 здесь назначен большой митинг", - сказал Сагателян.