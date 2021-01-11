Армянская оппозиция перекроет дороги из-за визита Пашиняна в Москву

Некоторые активисты армянской оппозиции попытаются помешать сегодняшнему визиту премьер-министра Никола Пашиняна в Москву

Некоторые активисты армянской оппозиции попытаются помешать сегодняшнему визиту премьер-министра Никола Пашиняна в Москву.

Как передает Report, об этом член партии "Родина" Арсен Бабаян написал на своей странице в Facebook.

"Завтра утром в 08:00 я буду возле аэропрта "Звартноц", чтобы не позволить предателю вылететь в Москву. Присоединяйтесь ко мне, чтобы предотвратить потерю нашей родины", - заявил он.

Бабаян отметил, что любое решение Никола Пашиняна, которое противоречит интересам Армении, будет отклонено армянским народом, не будет ратифицировано и будет отменено после смены правительства.

"Исход этой встречи может стать продолжением капитуляции 9 ноября", - сказал он. Он заявил, что Пашинян не представляет Армению, и что премьер-министр не имеет на это полномочий.

