Армянская компания уклоняется от комментариев о разбившемся в Судане самолете

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Армянская компания "Таронавиа" отказывается комментировать сведения о том, что разбившийся 4 ноября в Южном Судане самолет принадлежал их компании. Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Владелец компании Гарник Папикян уже несколько дней не отвечает на телефонные звонки.

По некоторым данным, он находится в Южном Судане. Однако и эту информацию в компании оставили без комментариев.

В минувшую среду недалеко от аэропорта Джубы потерпел крушение транспортный самолет Ан-12 российского производства. По неофициальным данным, на борту находились 18 человек, в том числе шесть членов экипажа, 5 из которых - граждане Армении. Число жертв крушения до сих пор официально не называлось. Авиалайнер принадлежал армянской авиакомпании Ala International Ltd.