Армянская компания Ucom также перестанет транслировать передачу Владимира Соловьева

Армянский телеком-оператор Ucom также перестанет транслировать передачу "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Армянский телеком-оператор Ucom также перестанет транслировать передачу "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении компании.

Ранее в телевизионной и радиовещательной сети Армении сообщили о блокировке трансляции в общественном мультиплексе передач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", "основываясь на фактах постоянных нарушений".

"В ответ на публикации в СМИ сообщаем, что доступные подписчикам Ucom программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресенье с Владимиром Соловьевым" продолжали транслироваться после запрета Телевизионной и радиовещательной сети Армении, так как Ucom осуществляла ретрансляцию передач, включенных в общественный мультиплекс", - говорится в сообщении.

Отметим, что РТР-Планета продолжит вещать в Армении в общественном мультиплексе (то есть в общедоступной сетке вещания), но передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" не будут транслироваться на территории страны.