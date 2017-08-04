Армянин подверг своих соотечественников трудовой эксплуатации в России

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Граждане Армении в 2012-2014 годах подверглись трудовому трафикингу в России, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По сведениям армянского издания “ФактИнфо”, граждан Армении из различных областей республики завербовал и доставил в Россию для выполнения определенных работ их соотечественник.

За работу им платили либо частично, либо вовсе не оплачивали их труд. При этом у них отобрали паспорта, лишив их права на свободное передвижение.

Следственным управления Служба национальной безопасности РА возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.