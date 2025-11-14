Армения вводит полный запрет на пакеты и посуду с 2027 года

С 1 января 2027 года Армения вводит запрет на продажу и использование полиэтиленовых пакетов, а также одноразовой пластиковой посуды.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом на заседании правительства сообщил министр окружающей среды Амбарцум Матевосян.

По его словам, эта мера, направленная на борьбу с растущим загрязнением окружающей среды, коснется почти всех торговых точек и заведений общепита.

"Под запрет попадут и пакеты толщиной более 50 микрон, которые ранее оставались в обороте. Исключение составят лишь тонкие пакеты для взвешивания продуктов и мешки для мусора из вторичного сырья. Одновременно вводится запрет на одноразовую посуду и контейнеры из пластика и пенопласта. В качестве альтернативы предлагаются бумажные и многоразовые тканевые сумки, а также посуда из бумаги, дерева или фольги", - отметил он.

Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что проблема пластикового загрязнения в стране достигла огромных масштабов и "видна из окна любой машины". Он призвал к запуску масштабной информационной кампании для граждан и бизнеса, не исключив и программ поддержки для адаптации к новым реалиям.