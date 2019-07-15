Армения включена в список самых мусорных стран мира

Армения включена в список стран, производящих больше всего мусора на душу населения.

Как свидетельствует исследование, проведенное агентством Tempo, на первом месте оказалась Канада, на втором - Болгария, а замыкают тройку лидеров США, сообщает Report cо ссылкой на rg.ru.

Так, на каждого гражданина Армении приходится 16,3 тонны мусора в год.



На каждого гражданина Канады приходитсятонн мусора в год (всего в стране в 2017 году было насчитано 1,3 миллиарда тонн отходов). Большую часть из них составляют промышленные отходы переработки нефти, обработки металла и от химической индустрии. В Болгарии на душу населения приходитсятонны мусора в год, в США -тонн.

Первая десятка мусорных стран выглядит следующим образом:

Канада - 36 тонн на человека в год;

Болгария - 26,7 тонны;

США - 26 тонн;

Эстония - 23,5 тонны;

Финляндия - 16,6 тонны;

Армения - 16,3 тонны;

Швеция - 16,2 тонны;

Люксембург - 11,8 тонн;

Украина - 10,6 тонны;

Сербия - 8,9 тонны.