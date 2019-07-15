Армения включена в список самых мусорных стран мира

Армения включена в список стран, производящих больше всего мусора на душу населения.
Как свидетельствует исследование, проведенное агентством Tempo, на первом месте оказалась Канада, на втором - Болгария, а замыкают тройку лидеров США, сообщает Report cо ссылкой на rg.ru.
Так, на каждого гражданина Армении приходится 16,3 тонны мусора в год.
Первая десятка мусорных стран выглядит следующим образом:
Канада - 36 тонн на человека в год;
Болгария - 26,7 тонны;
США - 26 тонн;
Эстония - 23,5 тонны;
Финляндия - 16,6 тонны;
Армения - 16,3 тонны;
Швеция - 16,2 тонны;
Люксембург - 11,8 тонн;
Украина - 10,6 тонны;
Сербия - 8,9 тонны.
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