Армения в декабре примет первую миссию ЕС по либерализации визового режима

Первая оценочная миссия ЕС по вопросу либерализации визового режима с Арменией посетит Ереван во второй декаде 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом заявил заместитель министра внутренних дел Армен Казарян.

"Во второй декаде декабря мы примем первую оценочную миссию ЕС, которая изучит вопросы, связанные с законодательством и политикой (визовой - ред.). По итогам работы экспертной группы будет подготовлен отчет. В дальнейшем ЕС будет регулярно публиковать такие отчеты, отражающие шаги, предпринимаемые Арменией", - отметил Казарян.

По его словам, ожидается и визит второй миссии - для практической реализации проекта. "Эти визиты будут носить регулярный характер", - добавил замминистра.

Газарян отметил, что Армения получила от ЕС план действий по либерализации визового режима спустя год после начала такого диалога: "Это довольно быстрый темп. Рабочие переговоры под руководством министра внутренних дел начались в конце осени 2024 года, и к концу осени 2025 года Армения уже получила этот план действий".

Замминистра пояснил, что либерализация визового режима подразумевает отмену требования получения одного типа визы - шенгенской визы C. "Другими словами, человек может въезжать и находиться в Шенгенской зоне без визы 90 дней каждые 180 дней в течение года", - добавил он.