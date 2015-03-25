​Мэр Анкары подал в суд за то, что его назвали "армянином"

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Mэр Анкары Мелих Гёкчек подал иск в суд на стамбульского журналиста армянского происхождения Айко Багдата за то, что последний назвал его в Тwitter армянином, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Мэр потребовал компенсации в размере 10 тысяч лир за моральный ущерб.

Адвокаты Гёкчека Фатих Аталайн и Чахре Алкан обратились в прокуратуру Анкары с иском относительно того, что А.Багдат в своем микроблоге Twitter написал: "Мелик Гёкчек армянин".

Журналист также написал, что Анкару, фактически, передали армянину, что также было упомянуто в иске.

"Использование подобного внушающего отвращение слова в отношении столь любимого и уважаемого народом человека – это личное оскорбление и неуважение ко всем тем, кто проголосовал за него, поддерживает и любит его", - отмечается в иске.