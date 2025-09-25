Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Армения сократит оборонные расходы в 2026 году почти на 16%

    В регионе
    • 25 сентября, 2025
    • 13:46
    Армения сократит оборонные расходы в 2026 году почти на 16%

    Армения сократит оборонные расходы в 2026 году почти на 16%, составив 560 млрд драмов (около $1,46 млрд).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, правительство страны в четверг утвердило проект госбюджета на 2026 год.

    "Расходы на обеспечение обороны Армении в 2026 году, в частности, поддержание боевой готовности для обеспечения стратегического развертывания ВС, обеспечение защиты государственных границ от внешних врагов, составят 560 млрд 98 млн драмов (примерно $1,46 млрд)", - говорится в опубликованном на сайте правительства проекте госбюджета.

    Отметим, что в 2025 году Армения увеличила военные расходы на 20%, они составили 664 млрд драмов ($1,73 млрд).

    Армения оборонные расходы госбюджет сокращение расходов

    Последние новости

    14:23

    Пашинян не поедет в Минск на заседание Совета глав правительств СНГ

    В регионе
    14:13

    НААНС-Медиа: Российский топливный рынок столкнулся с дефицитом и экспортными ограничениями

    Энергетика
    14:11

    Украина ударами морских дронов парализовала работу нефтяных терминалов РФ в Туапсе и Новороссийске

    Другие страны
    14:08

    Папуашвили: В случае любого насилия на выборах в Грузии ответственность ляжет и на институты ЕС

    В регионе
    14:07
    Фото

    АЖД впервые запускают внутрирегиональные пассажирские перевозки

    Инфраструктура
    14:07

    Пашинян начал визит в Россию

    В регионе
    14:06

    Генсек ОТГ приветствовал резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине

    Другие страны
    13:53

    Подача газа из РФ в Армению возобновлена раньше срока

    В регионе
    13:50

    Зеленский заявил, что готов уйти в отставку после окончания войны с Россией

    Другие страны
    Лента новостей