Армения сократит оборонные расходы в 2026 году почти на 16%
В регионе
- 25 сентября, 2025
- 13:46
Армения сократит оборонные расходы в 2026 году почти на 16%, составив 560 млрд драмов (около $1,46 млрд).
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, правительство страны в четверг утвердило проект госбюджета на 2026 год.
"Расходы на обеспечение обороны Армении в 2026 году, в частности, поддержание боевой готовности для обеспечения стратегического развертывания ВС, обеспечение защиты государственных границ от внешних врагов, составят 560 млрд 98 млн драмов (примерно $1,46 млрд)", - говорится в опубликованном на сайте правительства проекте госбюджета.
Отметим, что в 2025 году Армения увеличила военные расходы на 20%, они составили 664 млрд драмов ($1,73 млрд).
