О нас
Report Georgia
Аудио новости

Армения снимет введенные из-за военного положения ограничения

Армения снимет введенные из-за военного положения ограничения Власти Армении анонсировали отмену ограничений, введенных в рамках военного положения.
В регионе
2 декабря 2020 г. 17:56
Армения снимет введенные из-за военного положения ограничения

Власти Армении анонсировали отмену ограничений, введенных в рамках военного положения.

Как передает Report, об этом сообщил глава аппарата правительства Эдуард Агаджанян на своей странице в Facebook.

Согласно решению армянских властей, будут отменены ограничения на проведение митингов и публикации СМИ, а также специальный режим въезда и выезда из страны. Соответствующее постановление правительства будет опубликовано в ближайшее время.

Ранее оппозиция в Армении пыталась добиться отмены военного положения в стране, что позволит им инициировать процесс отставки премьера и беспрепятственно проводить акции протеста.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Служба госбезопасности привлекла в ответственности наемника-террориста
Служба госбезопасности привлекла в ответственности наемника-террориста
2 декабря 2020 г. 17:53
ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок
ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок
2 декабря 2020 г. 16:39
Золоторудное месторождение Сеюдлю в Кельбаджаре
Золоторудное месторождение Сеюдлю в Кельбаджаре
2 декабря 2020 г. 14:10
Ежегодно 10 ноября будет отмечаться в Азербайджане как День Победы
Ежегодно 10 ноября будет отмечаться в Азербайджане как День Победы
2 декабря 2020 г. 13:12
Минобороны обратилось к гражданам в связи с мобилизацией военнослужащих
Минобороны обратилось к гражданам в связи с мобилизацией военнослужащих
2 декабря 2020 г. 12:41
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
2 декабря 2020 г. 11:42
Азербайджанские военнослужащие украсили город Лачин флагами
ФотоАзербайджанские военнослужащие украсили город Лачин флагами
1 декабря 2020 г. 17:01
Президент: Азербайджан соединяется со своей неотъемлемой частью - Нахчываном
Президент: Азербайджан соединяется со своей неотъемлемой частью - Нахчываном
1 декабря 2020 г. 13:12
Президент: Живущие сегодня в Нагорном Карабахе - граждане Азербайджана
Президент: Живущие сегодня в Нагорном Карабахе - граждане Азербайджана
1 декабря 2020 г. 12:40
Текст выступления президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу
Текст выступления президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу
1 декабря 2020 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi